Определились финалистки Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в упражнении с булавами

В субботу на Национальной арене гимнастики в Баку определились финалистки Кубка мира по художественной гимнастике в упражнении с булавами, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В финал прошли: Боряна Калейн (Болгария, 27.050 балла), Дарья Трубникова (Россия, 26.100 балла), Лала Крамаренко (Россия, 25.800 балла), Александра Аджурджукулезе (Италия, 25.300 балла), Милена Балдассари (Италия, 25.200 балла), Линой Ашрам (Израиль, 25.000 балла), Фанни Пигницки (Венгрия, 24.400 балла) и Андреа Вердес (Румыния, 24.150 балла).

Азербайджанские гимнастки в упражнении с булавами в финал не прошли. За упражнение с булавами Зохра Агамирова получила 23.000 балла (17 место), а Арзу Джалилова - 21.650 балла (30 место).

В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку проходит второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Кубок мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана 7-9 мая, носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио. В нем принимают участие около 170 гимнасток из 35 стран. Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Арзу Джалилова. В групповых упражнениях за нашу страну в составе команды выступают Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в стране карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без участия зрителей.