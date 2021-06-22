ЕВРО-2020: Хорватия вышла вперед в матче с Шотландией

23:20

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23:01

Сегодня, 22 июня, состоится матч сборных Хорватии и Шотландии. Встреча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы - 2020 проходит на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Фернандо Рапальини из Аргентины. Ему помогают соотечественники Хуан Пабло Белатти и Диего Бонфа. Резервный судья - Бартош Франковски из Польши.

Напомним, Хорватия начала турнир с поражения от Англии (0:1), а затем сыграла вничью с Чехией (1:1). Шотландцы уступили чехам (0:2) и завершили вничью встречу с Англией (0:0). После двух туров лидером группы D является Чехия, в активе которой четыре очка, столько же очков у Англии, которая расположилась на втором месте в турнирной таблице. Сборные Хорватии (1) и Шотландии (1) делят третью и четвёртую позиции.

