Фанаты окружили Джоковича в ОАЭ

Несколько часов назад в аэропорту Дубая приземлился самый отслеживаемый рейс на всех флай-радарах планеты. В Арабские Эмираты прилетел депортированный из Австралии теннисист Новак Джокович. Федеральный суд в Мельбурне отклонил апелляцию первой ракетки рейтинга и оставил в силе аннулирование его визы. Теперь сербский спортсмен официально признан на континенте антиваксером и угрозой правопорядку, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Спустя 14 часов перелёта из Мельбурна толпа фанатов окружила Новака Джоковича в аэропорту Дубая. Несмотря на скандал и унизительный жест с выдворением из Австралии, сербский спортсмен в приподнятом настроении и делал селфи со всеми желающими.

Добро пожаловать домой, Ноле

Но особенно легенду мирового тенниса сейчас ждут на родине в Сербии, куда он как раз отправится из Эмиратов. В Белграде для него уже подготовили световое шоу. На фасаде самого высокого небоскрёба целый час высвечивалось милое прозвище Джоковича - Ноле.

Здесь, в Мельбурне, пока здание суда осаждали многочисленные фанаты Джоковича, внутри царило полное единодушие. Трое судей сошлись в том, что непривитого чемпиона следует немедленно депортировать, буквально за несколько часов до первого матча Австралиан Оупен.

"Австралийские власти не пошли на уступки, это прецедент. Они решили судьбу великого спортсмена, который творил историю в том числе на территории их страны, да и во всем мире тоже. Новак выиграл девять титулов в Мельбурне. И очень жаль, что теперь он лишен возможности снова там выступать", - говорит бывший тренер Джоковича Богдан Обрадович.

На этом турнире Джокович мог взять рекордный 21-й большой шлем. Но теперь путь на австралийские корты для него закрыт на 3 года - именно столько по закону действует бан на въезд в страну - вдобавок к депортации и аннулированию визы. Продолжит ли спортсмен карьеру - большой вопрос, ведь ему будет уже 37 лет.

"Сейчас сложно сказать, если ли у Новака шансы на отмену этого запрета. Решение суда является для него обязательным, но оно, очевидно, продиктовано политикой", - отмечает адвокат теннисиста Якша Пекович.

Поддержка в Мельбурне и "охота на ведьм"

И это мнение сейчас разделяют все сербы, которые приехали поддержать Джоковича сюда, в Мельбурн.

"Если честно, я не удивлена этим решением. Но он по-прежнему номер один для нас всех. Единственный способ, которым власти Австралии могут помешать Джоковичу выиграть Большой шлем, - это вообще не давать ему играть. Это позор, просто позор", - говорит Мина Зогович.

А президент Сербии и вовсе назвал решение суда охотой на ведьм.

"Те, кто думает, что отстояли какие-то принципы, показали, что не имеют принципов. Издевались над лучшим теннисистом 10-11 дней, чтобы вручить ему решение, о котором знали, что с первого дня его вручат", - говорит президент Сербии Александар Вучич.

Все дело в новых правилах Австралиан Оупен, которые были введены с началом пандемии. Для участия нужен или сертификат о вакцинации, или освобождение по медицинским показаниям. Джокович решил не брать паузы в тренировках для прививки, а на въезде показал ПЦР-тест. Мол, он переболел коронавирусом в прошлом месяце. Только журналисты нашли фотографии, на которых первая ракетка, вместо того, чтобы сидеть на карантине, разгуливал по улицам с детьми. Так или иначе, паспортный контроль на границе Джокович пройти не сумел - визу спортсмена аннулировали, а его самого поместили в отель для мигрантов. Дальше была апелляция команды теннисиста и вроде бы даже забрезжила надежда на положительный исход. Болельщики уже начали отмечать победу сербскими песнями.

И вот теперь повторное аннулирование визы, окончательное и бесповоротное - причем без права апелляции.