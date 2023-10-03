Экс-голкипер "Манчестер Юнайтед" может продолжить карьеру в Турции

Давид Де Хеа может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz , испанский вратарь Давид де Хеа, находящийся в статусе свободного агента, продолжает искать клуб.

Как сообщает Todofichajes, в услугах де Хеа заинтересованы сразу несколько клубов турецкой Суперлиги. Названия заинтересованных в испанском вратаре команд не разглашаются.

Ранее сообщалось об интересе саудовского "Аль-Насра" к кандидатуре испанского вратаря.

В сезоне-2022/2023 Давид де Хеа провёл 58 матчей за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах. Контракт футболиста с "красными дьяволами" истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 13 млн. Испанский голкипер выступал за английский клуб с 2011 года.