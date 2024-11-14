25-й в мире: "Карабах" опережает "Реал" и "Барселону"

Определились лучшие клубы мира по ударам из пределов штрафной.

Как сообщает İdman.biz, CIES объявил результаты исследования 63 сильнейших лиг мира.

"Спортинг" возглавляет список, где учитываются игры текущего сезона. Португальский клуб сильнейший по ударам возле из пределов штрафной. Лиссабонский клуб из этой зоны набирал в среднем 9,09 удара за матч, а соперникам давал 2,18 таких возможностей. Преимущество "Спортинга" равно 6,91. "Шанхай Порт" идет вторым с результатом 6,56, "Бавария" - третьей с результатом 6,00.

Стали также известны показатели азербайджанских клубов. Двое наших представителей находятся в на хороших позициях.

"Карабах" - 25-й в мире. Агдамский клуб имеет преимущество в 3,92 удара. Команда Гурбана Гурбанова за игру реализовала 6,67 опасных удара и предоставила сопернику 2,75 шанса.

Соседями "Карабаха" в списке CIES являются "ПСЖ" (4,00) и "Галатасарай" (3,91). Нашего чемпиона преследуют "Галатасарай", "Аякс" (3,73), "Порту" (3,70), "Ливерпуль" (3,55) и "Аталанта" (3,50).

"Сабах" (3,31) занимает 51-е место в списке. От наших представителей отстают такие гранды, как "Барселона" (3,15) и "Реал" (2,00).

Что касается показателей других клубов той же Премьер-лиги, то у "Туран Товуза" - 1,46, у "Араз-Нахчывана" - 1,25. У остальных 10 команд это число отрицательное. Другими словами, у соперников этих клубов было больше возможностей для взятия ворот. Антирекорд принадлежит "Сабаилу" - -4,23. Это 11-е место в списке из 63 лиг.

Отметим, что в текущих чемпионатах учитывается текущий сезон, а в завершенных - последний турнир.