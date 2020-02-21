Анонимный бортпроводник раскрыл реальный эффект от выключения телефонов во время полета. На его рассказ на портале Reddit обратили внимание в Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Оказалось, что, если пассажир забудет выключить свой гаджет, это не окажет никакого негативного воздействия на качество функционирования приборов самолета. "На самом деле использование мобильного телефона во время полета вообще ничему не вредит", - отметил он.

Член экипажа объяснил, что правило было введено во времена появления первых мобильных устройств. Федеральная комиссия по связи запретила включать телефоны в полете в 1991 году в связи с помехами, которые те создавали наземной сети.