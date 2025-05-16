https://news.day.az/tourism/1753274.html Турист решил поплавать в бассейне и оказался в реанимации в критическом состоянии Британский турист оказался в реанимации после купания в бассейне на острове Крит. Об этом сообщил портал Cretaone, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. 10 мая 77-летний мужчина решил поплавать в бассейне отеля в Ираклионе и внезапно потерял сознание. Местный спасатель немедленно пришел на помощь и смог откачать иностранца.
Турист решил поплавать в бассейне и оказался в реанимации в критическом состоянии
Британский турист оказался в реанимации после купания в бассейне на острове Крит. Об этом сообщил портал Cretaone, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
10 мая 77-летний мужчина решил поплавать в бассейне отеля в Ираклионе и внезапно потерял сознание. Местный спасатель немедленно пришел на помощь и смог откачать иностранца.
Затем мужчину доставили в больницу. Его госпитализировали в отделение интенсивной терапии в критическом состоянии. Причины произошедшего с туристом не уточняются.
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