Netflix экранизирует роман Стивена Кинга

Роман популярного писателя Стивена Кинга экранизирует компания Netflix, сообщает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Над книгой по названием "В высокой траве" знаменитый автор работал совместно со своим сыном Джо Хиллом.

В основе сюжета - история брата и сестры Кэла и Бекки, которые решили отправиться в автопутешествие по Соединенным Штатам.

Ребята решают сделать остановку в Канзасе, где слышат крики о помощи. Призывы о спасении заводят молодых людей в кукурузное поле, из которого, как впоследствии оказывается, выбраться невозможно.

Каким будет актерский состав - пока неизвестно, и фанатам писателя остается лишь гадать, кто сыграет ключевые роли в экранизации. По слухам, компания Netflix начала переговоры с Джеймсом Марсденом ("Мир Дикого запада").

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