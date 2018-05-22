В США мальчик прославился, перегладив сотни собак

В США девятилетний мальчик Гидеон Кидд стал популярным из-за своей страницы в социальной сети, на которой он размещает истории и фотографии про собак разных пород. Он рассказывает об этом на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Я обнял Кейшу и Зорро. Это сибирские хаски. Они хотят кушать человеческую еду и делают все возможное, чтобы ее получить. Они любят плавать и играть весь день". - написал он в одном из постов.

Кидд задокументировал всех животных, с которыми он обнимался или гладил в последнее время. С апреля мальчик выложил почти 200 фотографий с разнообразными питомцами, попутно называя их клички и возраст, а также рассказывая их историю и привычки в описании к посту.

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