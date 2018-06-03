Что такое «эффект кобры»

Day.Az со ссылкой на Mixstuff расскажет читателям, что означает выражение "эффект кобры". Идиоматическое выражение "эффект кобры" обозначает такое решение проблемы, от которого ситуация только усугубляется. История его возникновения, в двух словах, такова:

Во времена английского колониального правления в Индии развелось огромное количество кобр. Просто спасения от них не было. Для того, чтобы избавить страну от ядовитых тварей, правительство объявило премию за каждую голову убитой змеи. Индийцы с радостью взялись за уничтожение кобр и приспособились неплохо на этом зарабатывать. Через некоторое время кобры почти полностью исчезли, но...

Вместе с кобрами, естественно, иссяк и источник доходов охотников за змеями. И тогда находчивые индийцы начали разводить кобр, чтобы по-прежнему сдавать их головы в обмен на деньги. В конце концов, премию за убитых кобр пришлось отменить.

Но к этому моменту ядовитых кобр, как оказалось, стало даже больше, чем до объявления премии.

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