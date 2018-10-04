Ролик с необычным потолком в Греции поразил пользователей Сети - ВИДЕО
4 октября 2018 11:15 441
В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлен необычный потолок в греческом ресторане. Ролик был опубликован в "Инстаграме", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Потолок в заведении, расположенном в Коста-Наварино, напоминает морские волны. Пользователи уже прозвали его "самым красивым" и "живым".
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