Ролик с необычным потолком в Греции поразил пользователей Сети - ВИДЕО

4 октября 2018 11:15

В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлен необычный потолок в греческом ресторане. Ролик был опубликован в "Инстаграме", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Потолок в заведении, расположенном в Коста-Наварино, напоминает морские волны. Пользователи уже прозвали его "самым красивым" и "живым".

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Нажмите на видео для просмотра:
Dünyanın ən maraqlı restoranı

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