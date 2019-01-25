Netflix сделает из «Обители зла» сериал

Американская компания Netflix решила выпустить сериал "Обитель зла". Об этом, как передает Day.Az, сообщает Deadline.

Как отмечается, официальных комментариев по этому поводу еще не было, однако сообщается, что в сериале хотят расширить мир, созданный в серии одноименных фильмов и компьютерной игре. Речь пойдет о темной стороне работы компании Umbrella Corporation и новом мировом порядке, который возникнет после вспышки Т-вируса.

Уточняется, что к созданию сериала будет привлечена компания Constantin Film, которая занималась серией фильмов. В настоящее время Netflix ищет исполнительного продюсера проекта.

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