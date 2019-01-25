Netflix сделает из «Обители зла» сериал

25 января 2019 11:07

Американская компания Netflix решила выпустить сериал "Обитель зла". Об этом, как передает Day.Az, сообщает Deadline.

Как отмечается, официальных комментариев по этому поводу еще не было, однако сообщается, что в сериале хотят расширить мир, созданный в серии одноименных фильмов и компьютерной игре. Речь пойдет о темной стороне работы компании Umbrella Corporation и новом мировом порядке, который возникнет после вспышки Т-вируса.

Уточняется, что к созданию сериала будет привлечена компания Constantin Film, которая занималась серией фильмов. В настоящее время Netflix ищет исполнительного продюсера проекта.

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