Яйцо-рекордсмен из инстаграма может быть связано с конкурентом Netflix
2 февраля 2019 13:03 187
Яйцо-рекордсмен по лайкам из инстаграма может быть связано со стриминговым сервисом Hulu, который является конкурентом Netflix. Об этом пишет Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, Hulu мог стать, как минимум, первым спонсором этого проекта. В организации эту информацию пока не прокомментировали.
Как отмечается, на данный момент все еще неизвестно, кто стоит за аккаунтом, на котором было выложено яйцо-рекордсмен.
Стриминговый сервис Hulu принадлежит на 60% Диснею, на 30% Comcast, и на 10% WarnerMedia.
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