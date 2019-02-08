Как Германия превратилась в главный бордель Европы

Германия - одна из немногих стран Европы, где легализована проституция. Сюда стекаются секс-туристы и секс-работники со всего мира. Оборот этого бизнеса уже оценивается в миллиарды евро, однако налоговые поступления, по мнению немецких властей, все еще крайне малы. Чтобы вытрясти деньги, в публичных домах и по месту регистрации проституток проводят налоговые проверки и ужесточают законодательство. Day.Az представляет читателям материал Lenta.ru о том, как Германия превратилась в крупнейший бордель Европы.

Перспективный рынок

С начала третьего тысячелетия Германия носит титул крупнейшего борделя Европы. 1 января 2002 года в стране вступил в силу "Закон о регулировании правовых отношений лиц, занимающихся проституцией". Благодаря ему секс-работники смогли официально регистрироваться, в том числе как самозанятые, получили социальную страховку и пенсии.

Также в законе прописаны должностные задачи содержателей борделей и сутенеров, их главная задача - обеспечивать безопасность проституток.

После легализации рынок начал стремительно расти. По экспертным оценкам, уже за первые несколько лет он увеличился на 30 процентов. Теперь в Германию приезжают как на заработки (в большинстве соседних стран проституция все еще преследуется законом), так и за развлечениями. Сейчас это один из основных центров секс-туризма, поездки организуют в том числе и специальные турагентства, которые подбирают маршруты в зависимости от предпочтений клиентов. Например, можно за шесть дней посетить сразу девять клубов в нескольких крупных городах.

Большая часть рынка все еще остается в тени. Федеральное министерство по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи Германии признало в 2016 году, что достоверных статистических данных о количестве секс-работников в стране не существует. Эксперты сходятся на том, что речь идет минимум о 400 тысячах человек, занимающихся проституцией, которые обслуживают в среднем миллион клиентов за день.

Большую часть сотрудников составляют женщины, но мужчины, разумеется, тоже задействованы в этом бизнесе. Примерно 89,5 тысячи человек трудоустроены в борделях, сюда относятся бары, клубы, массажные салоны и так называемые клубы для вечеринок. Порядка 71,6 тысячи проституток работают на улицах. Еще 60 тысяч мужчин и женщин собирают заказы через модельные агентства и тематические сайты. Неизвестно, какую часть от общего числа заставляют продавать свое тело, однако такие случаи, видимо, все еще имеют место. По оценкам Европейской комиссии, в период с 2010 по 2012 год жертвами торговли людьми в Европе стали более 30 тысяч человек.

Немецкие мегапроекты

После того как бизнес стал легальным, в стране начали активно продвигать новые форматы. Например, появились мегабордели - огромные комплексы, в которых работают сотни людей. Самые известные среди них Artemis в Берлине, Pascha в Кельне и Paradise в Штутгарте, также можно вспомнить Babylon в Гамбурге или Magnum в Дюссельдорфе. Например, Artemis занимает порядка трех тысяч квадратных метров. Клуб был основан в 2005 году, инвестиции составили 5 миллионов евро. Как и большинство мегаборделей, Artemis позиционирует себя просто как оздоровительный клуб, предоставляющий площадку для встреч. Проститутки там работают самостоятельно, оплачивая аренду комнат для свиданий, расположенных на третьем этаже. Каждый день там находятся 80-120 девушек, на сайте заведения специально оговаривается, что они сами решают, когда выходить на работу, и всегда могут отказать посетителям.

Трехэтажный клуб включает в себя два кинотеатра, три сауны, бассейн, тренажерный зал, столовую и террасу на крыше. Стоимость входного билета - 80 евро (пенсионеры и таксисты платят половину). В цену входит посещение саун и бассейна, безалкогольные напитки (за алкоголь надо доплачивать отдельно) и шведский стол. С девушками посетители расплачиваются самостоятельно, причем только наличными. Стоит отметить, что Artemis критикуют за то, что там могут предложить незащищенный оральный секс (это противоречит немецкому законодательству, параграф 32 Закона о проституции). По словам пресс-секретаря Artemis Эгберта Крумеича, среднее число посетителей составляет порядка 110 тысяч человек в год.

Бордель Pascha, расположенный во Франкфурте, считается самым большим в Европе. Он занимает 12 этажей, общая площадь составляет девять тысяч квадратных метров. Там работают 120 проституток и около 80 других сотрудников, он принимает порядка тысячи клиентов в день. Здесь также заявлено, что девушки работают самостоятельно, за пребывание в клубе они платят 180 евро в день, в эту сумму входят медицинская страховка и 20 евро, которые перечисляют в качестве налога. Стоит отметить, что только 30 процентов сотрудниц в Pascha являются гражданами Германии. Долгое время в стране работали так называемые Flat Rate Bordelle - заведения классом ниже, где за фиксированную сумму (обычно примерно 150 евро) можно было получить неограниченный секс с присутствующими женщинами, но после того, как в 2017 году закон о проституции был ужесточен, такие места оказались под запретом как способствующие эксплуатации.

Налоги не доплачивают

Проституция в Германии классифицируется как оказание личных услуг и облагается прогрессивным подоходным налогом, который начинается с 17 процентов и растет по мере увеличения доходов. Помимо этого, надо уплатить налог с продаж в размере 19 процентов либо фиксированный налог, не привязанный к сборам. В Германии он получил название "дюссельдорфская процедура" - средняя фиксированная ставка, как правило, составляет 25 евро в день, ее размер определяют местные власти, поэтому сумма может колебаться.

По оценке Федерального управления статистики Германии, годовой оборот этого бизнеса достигает 15 миллиардов евро. Из этой суммы половина уходит на оплату издержек - аренду, рекламу, поездки, страховку. Совокупный оборот борделей составляет 5,475 миллиарда евро, уличной проституции - 2,738 миллиарда евро, работа по вызову генерирует 3,65 миллиарда евро, другие виды проституции - 2,738 миллиарда евро. Официальные лица регулярно заявляют, что налоговые поступления значительно отстают от предполагаемой прибыли отрасли. "Хотя доходы от проституции ежегодно составляют несколько миллиардов евро, казначейство не получает каких-либо примечательных налоговых поступлений", - говорится в письме Федерального аудиторского суда Германии.

По расчетам суда, годовой оборот немецких секс-работников составляет от 30 тысяч до 120 тысяч евро, при этом, как предполагают в Счетной палате, на полный рабочий день задействовано порядка 100 тысяч человек. Общие сборы от налога с продаж должны составлять 1,4 миллиарда евро или 1 миллиард евро, если платить по "дюссельдорфской процедуре" 25 евро в день. Как указано в сопроводительном письме к докладу Арбитражного суда, на деле в казначейство не идет "каких бы то ни было примечательных налоговых поступлений". Представители фискальных органов жалуются на то, что в этом бизнесе преобладают наличные расчеты, которые никак не фиксируются, сотрудники склонны к частой смене места жительства и редко становятся на налоговый учет, значительную часть работников составляют иностранцы, которые приезжают на заработки из соседних стран, а после вахты возвращаются обратно.

Кошмарят бизнес

Власти не оставляют попыток поставить секс-бизнес под жесткий контроль. Так, в апреле 2016 года в Artemis прошел полицейский рейд, в котором приняло участие более 900 сотрудников полиции, таможенной службы и прокуратуры. Владельцев мегаборделя подозревали в связях с мотоклубом Hells Angels, запрещенным в Германии, и торговле людьми. На пресс-конференции представители силовых структур заявили, что девушек заставляли заниматься проституцией, при этом они "работали как рабы на хлопковых полях".

Вскоре эти громкие обвинения развалились. Официальная проверка, данные которой потом подтвердили журналисты Die Welt, организовавшие независимое расследование, показала, что женщины в Artemis не являлись наемными работниками и не подвергались принуждению со стороны администрации или клиентов. Также не подтвердились связи с Hells Angels. Байкеры действительно бывали в клубе, но сотрудники сами сообщали о них в управление уголовных расследований.

Правоохранители не хотели сдаваться и тут же выдвинули следующее обвинение - в неуплате налогов. Проститутки в Artemis должны соблюдать дресс-код и внутренние правила поведения. Это расценили как отношения между сотрудниками и работодателем, поэтому собственников клуба заподозрили в неуплате необходимых отчислений. В ходе расследования было признано, что известны случаи, когда самозанятые обязаны соблюдать внутренние правила площадки, на которой работают, но это не переводит их в статус наемных работников. Расследование длилось два года, но так и не дошло до суда. В прессе это расценили как фиаско полиции. "Кампанию начали, не имея никаких серьезных доказательств, в результате репутация и авторитет столичных силовых структур сильно пострадали", - прокомментировал окончание этого громкого дела один из берлинских чиновников.

Другим операторам борделей повезло меньше. В 2017 году Аугсбургский окружной суд приговорил основателя клуба Pascha за уклонение от уплаты налогов к тюремному заключению сроком на три года и девять месяцев. В Дюссельдорфе хозяин борделя получил восемь лет и один месяц тюремного заключения. Его обвиняли в преступлениях против клиентов - шантаже, грабежах, нанесении телесных повреждений. Также он подмешивал своим гостям снотворное.

Новый виток репрессий

В 2017 году закон о проституции был дополнен и ужесточен, что вызвало недовольство профсоюзов. Например, против него выступило одно из старейших объединений секс-работников Берлина, основанное 1980 году, HYDRA. Немцев поддержали и иностранные коллеги, во Франции демонстрацию солидарности провела местная организация STRASS, многие ее члены приезжают на заработки в Германию. Больше всего профессиональное сообщество возмутила обязательная регистрация секс-работников, включая эротических или тантрические массажистов/массажисток и доминантных поставщиков услуг (на профессии, связанные с демонстрацией секса - съемки в порно, участие в пип-шоу и тому подобное, - правила не распространяются).

С 18 лет до 21 года регистрацию надо продлевать каждый год, после - каждые два года. Свидетельство о регистрации ("паспорт для проституции", Prostituiertenausweis) предписывается иметь при себе во время работы, в нем указаны фамилия и имя или псевдоним, дата и место рождения, гражданство и постоянные рабочие места. Также необходимо получить разрешение на работу операторам сексуальных услуг - владельцам борделей, специализированных баров и так далее. Ранее популярные в Германии практики - Flat Rate Bordelle и Gang Bang Partys - оказались запрещены, потому что "противоречат сексуальному самоуправлению и способствуют эксплуатации".

Законодатели заявили, что удостоверения повысят защиту участников рынка, но профсоюзы увидели только репрессивную практику, которая приведет к дополнительной стигматизации. Многие скрывают подобную работу от родственников, а обязательная регистрация может сделать эти сведения достоянием общественности. Оговоренное в законе право полиции и налоговиков проводить проверки на рабочем месте восприняли как нарушение права на неприкосновенность жилища.

Надо сказать, что опасения уже отчасти подтвердились. Противники закона, вспоминают историю одной сотрудницы, работающей в эскорте: после регистрации представители налоговой полиции нанесли визит по месту жительства, чтобы выяснить некоторые нюансы, связанные с уплатой налога с продаж. Самой женщины дома не оказалось, но полицейские имели продолжительную беседу с ее родителями, для которых профессия дочери стала сюрпризом.

Неудивительно, что регистрацию проходят крайне неохотно. К июлю 2018 года в Берлине на учет встали только 87 из 8 тысяч проституток, работающих в городе.

На сложности при повторной регистрации жалуются и операторы борделей, им приходится сталкиваться с придирками со стороны самых разных проверяющих органов. Единого списка требований нет, многое решают местные власти, поэтому толкование нормативных актов бывает самым разным: кто-то уделяет повышенное внимание гигиене, а кто-то - противопожарной безопасности. В результате на рынке эротической недвижимости возник спад, некоторые собственники уже измучены противостоянием с властями и готовы выйти из бизнеса, но покупателей в конце 2018 года было крайне сложно найти.

Из-за ужесточения правил стали востребованы услуги юристов и агентов по недвижимости, которые разбираются в специфике рынка. Проституция превращается в более серьезный бизнес, которому нужно больше специалистов, работающих в самых разных областях. Тех, кто привык работать по старинке, новые правила могут выбить из игры, но их место охотно займут сутенеры нового типа. Учитывая, что в соседних странах законодательство не столь либерально, Германия останется магнитом для секс-туристов и секс-работников со всего мира.

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