Netflix представил первый тизер сериала "Ведьмак", снятого по мотивам произведений Анджея Сапковского, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Опубликованный в ночь на субботу ролик собрал уже около 2 млн просмотров на YouTube. Видео длится почти 2 минуты, за которые показаны ключевые персонажи сериала, включая Геральта (Генри Кавилл), Йеннифер (Ани Чалотра) и Цири (Фрейя Аллан).

Точная дата премьеры пока не сообщалась, однако ожидается, что сериал выйдет ближе к концу года.

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