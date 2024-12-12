Названа дольше всех в мире болеющая нация

Американская медицинская ассоциация опубликовала свои последние данные, согласно которым американцы живут с заболеваниями в среднем 12.4 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Guardian, согласно новому исследованию, американцы проводят больше времени, живя с болезнями, чем жители других стран.

По данным исследования, психические расстройства и расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, а также заболевания опорно-двигательного аппарата являются основными причинами того, что люди в США становятся инвалидами.

У женщин в США так называемый разрыв между продолжительностью жизни и уровнем здоровья (представляющий собой количество лет, проведенных на больничном) оказался на 2.6 года выше, чем у мужчин, увеличившись с 12.2 до 13.7 года, или на 32%, по сравнению со среднемировым показателем для женщин.

По последним данным, общий разрыв между продолжительностью жизни и уровнем здоровья в США увеличился с 10.9 года в 2000 году до 12.4 года в 2024 году, что на 29% превышает среднемировой показатель.

Во всем мире за последние 20 лет разрыв между продолжительностью жизни и уровнем здоровья увеличился до 9.6 года по сравнению с 8.5 года в 2000 году, что на 13% больше.

За США по величине разрыва в продолжительности жизни следуют Австралия (12.1 года), Новая Зеландия (11.8 года), Великобритания и Северная Ирландия (11.3 года) и Норвегия (11.2 года). Напротив, наименьший разрыв между продолжительностью жизни и состоянием здоровья наблюдался в Лесото (6.5 года), Центральноафриканской Республике (6.7 года), Сомали и Кирибати (6.8 года) и Микронезии (7 лет).

Описывая результаты, авторы исследования, Армин Гармани и Андре Терзич, сказали: "Эти результаты подчеркивают, что во всем мире, хотя люди живут дольше, они проживают большее количество лет, отягощенные болезнями".

В исследовании добавлено, что в соответствии с общемировыми тенденциями разрыв в США совпал с непропорциональным ростом ожидаемой продолжительности жизни с поправкой на состояние здоровья. Исследование показало, что в США ожидаемая продолжительность жизни увеличилась с 79.2 до 80.7 года у женщин и с 74.1 до 76.3 года у мужчин.