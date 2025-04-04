Выявлено опасное влияние соцсетей на мозг

Исследование ученых из Университета Саймона Фрейзера выявило связь между высокой активностью в соцсетях и психическими расстройствами, связанными с искаженным восприятием реальности. Анализ более 2500 научных публикаций показал, что такие состояния как нарциссическое расстройство личности, дисморфофобия и эротомания чаще встречаются у пользователей, проводящих много времени в виртуальной среде. Результаты исследования опубликованы в BMC Psychiatry, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые отмечают, что соцсети создают условия, в которых искаженные представления о себе и мире легче формируются и закрепляются. Алгоритмы платформ подстраиваются под восприятие пользователя, усиливая иллюзию собственной исключительности, искажая представления о внешности и создавая ощущение связи с известными личностями. При этом отсутствие реального общения в социуме снижает возможность критической оценки своих убеждений.

Хотя соцсети могут быть полезны для общения и саморазвития, исследование показывает, что они также способствуют усилению тревожности и формированию зависимого поведения. Виртуальные платформы стимулируют самопрезентацию через тщательно отобранные образы, что со временем может привести к потере связи с объективной реальностью.

Авторы исследования рекомендуют ограничить использование соцсетей людям с подобными расстройствами и призывают разрабатывать технологии, которые сделают виртуальное взаимодействие более приближенным к реальности. Среди возможных решений рассматриваются технологии зрительного контакта, объемные аватары и более реалистичные цифровые среды.