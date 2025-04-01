В США мужчина померился силами с аллигатором

В штате Луизиана, США, аллигатор пробрался на крыльцо супружеской пары и устроил погром.

Как передает Day.Az, об этом сообщает WAFB.

Бобби и Сьюзан Маккензи долгие годы жили рядом с каналом. Сьюзан рассказала, что никогда не боялась аллигаторов, поскольку канал был огражден забором и защитными экранами.

Однажды супруги услышали странные звуки за домом. Бобби вышел на крыльцо, чтобы проверить, что происходит, и увидел порванный экран. Затем он заметил какое-то движение и наткнулся на аллигатора длиной 2,7 метра. Испугавшись, мужчина вернулся в дом и позвонил в полицию и другу, который раньше растил аллигаторов. Он приехал к Маккензи и вступил с хищником в схватку.

"Это был хаос. Все стулья были опрокинуты, - рассказала Сьюзан. - У аллигатора во рту была подушка". По ее словам, хищник довольно быстро сдался мужчине, тот связал его и оттащил обратно в канал.

После инцидента Маккензи заделали дыру в экране. По их словам, теперь они будут смотреть в окно, прежде чем выйти на улицу, чтобы случайно не столкнуться с опасным животным.