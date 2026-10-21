Киты могут заботиться о больных сородичах, выяснили ученые

Северные бутылконосы, или высоколобые киты, чаще собираются в большие группы, когда находятся в плохом состоянии. Это выяснили ученые Университета Далхаузи, почти четыре десятилетия наблюдающие за морскими млекопитающими. Результаты могут указывать на то, что в трудные периоды киты ищут общения или получают поддержку сородичей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано на сервере препринтов bioRxiv.

Команда изучает популяцию северных бутылконосов с 1980-х годов. Ученые собрали фотографии животных, сделанные за 37 лет. По отметинам на спинных плавниках исследователи могли узнавать отдельных китов и отслеживать их социальные связи на протяжении многих лет.

Специалисты оценивали состояние животных по внешнему виду, в частности по признакам истощения. Около 11% китов в определенный момент времени относились к категории находящихся в плохом состоянии. Затем исследователи сопоставили эти данные с тем, как часто животные появлялись вместе с другими особями.

"Оказалось, что киты в плохом состоянии имели больше социальных партнеров и чаще держались большими группами. Это противоречит первоначальному предположению ученых: они ожидали, что ослабленные животные будут меньше общаться и направят силы на поиск пищи", - рассказали ученые.

Почему возникает такая закономерность, пока неизвестно. По одной из версий, больные или истощенные киты сами чаще ищут компанию. Другая гипотеза заключается в том, что здоровые сородичи приближаются к ослабленным животным и оказывают им поддержку. Однако имеющиеся данные не позволяют установить, какой из этих механизмов действует на самом деле.

Наблюдения согласуются с историческими описаниями поведения китов. Еще в XIX веке китобои рассказывали, что стада не оставляли раненых сородичей. Похожие формы взаимодействия предполагают и у других китообразных, хотя доказать, что животные сознательно помогают друг другу, непросто.