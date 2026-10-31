В 2000-летних женских могилах нашли косметику с необычными ингредиентами

В древних женских захоронениях на территории современного Казахстана археологи нашли кусочки мела, в которых сохранились следы ароматических веществ. Химический анализ показал, что они могли содержать компоненты, связанные с корицей и полынью, а также, возможно, с мятой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале npj Heritage Science.

Находки обнаружили на кладбищах джетясарской культуры в низовьях реки Сырдарья. Один фрагмент нашли в захоронении в Томпакасаре, другой - в Алтын-Асаре. Обе могилы принадлежали женщинам, умершим в возрасте от 30 до 39 лет, и датируются первыми веками нашей эры.

Под микроскопом исследователи установили, что белые фрагменты состоят преимущественно из природного мела. Химический анализ выявил в них сотни органических соединений, в том числе вещества, характерные для ароматических растений. Ученые предположили, что мел могли смешивать с эфирными маслами, чтобы получить косметическое средство.

"Точное назначение смеси пока неизвестно. Ее могли использовать для ухода за кожей или придания ей аромата. При этом определить растения с полной уверенностью нельзя: у разных видов могут быть похожие химические соединения, а часть веществ могла появиться из-за загрязнения или разложения материала", - рассказали ученые.

Особый интерес вызвала возможная связь находки с дальней торговлей. Корица не растет в засушливом районе у Аральского моря, поэтому ароматические ингредиенты могли привозить из других регионов - например, из Индии или южного Китая. Джетясарская культура находилась на пересечении торговых путей, связывавших Центральную Азию с Китаем, Индией и Ираном.

В других женских захоронениях этого региона археологи находили зеркала, гребни, пинцеты и небольшие флаконы. Новая находка дополняет эти свидетельства и показывает, что древние средства ухода могли включать не только местные минералы, но и привозные ароматические компоненты.

Исследователи допускают, что женщины, которым принадлежали меловые фрагменты, могли занимать сравнительно привилегированное положение. Однако двух находок недостаточно, чтобы судить о том, насколько широко подобная косметика была распространена.