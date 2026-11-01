Муравьи нарушили базовый закон биологии ради выживания колонии, утеверждают ученые

Эволюция умеет переписывать собственные правила - и муравьи из рода Pheidole тому наглядный пример. Команда из лаборатории Оттавского университета установила, что у этих насекомых размер антенн не зависит от размеров тела при переходе между кастами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В биологии действует простая закономерность: крупное животное обычно имеет и крупные органы. Внутри одной касты муравьев Pheidole это правило соблюдается - у более крупных рабочих антенны длиннее. Но при сравнении мелких рабочих и крупных солдат пропорция ломается: их антенны по размеру полностью перекрываются, хотя голова и туловище у солдат заметно крупнее.

Раджендран Раджакумар и его аспирантка Эрика Вонг измерили признаки у 565 видов Pheidole, сопоставив лабораторные данные с музейными коллекциями и полевыми наблюдениями. Эта "отвязка" антенн от габаритов тела распространена по всему роду и, по-видимому, возникла у общего предка Pheidole и родственных им черепашьих муравьев Cephalotes.

"Социальные сигналы и гормоны не просто решают, станет ли муравей рабочим или солдатом, - поясняет Раджендран Раджакумар. - Они способны переписать то, как разные признаки растут и масштабируются - внутри каст, между ними и, шире, между видами".

Эксперименты на виде Pheidole dentata помогли прояснить механизм. Управляя социальным окружением колонии, ювенильным гормоном и сигналом специального органа, регулирующего пропорции, исследователи получили "нанорабочих" и "наносолдат" с телом рабочего, но головой солдата. Мирмекологи (исследователи, изучающие муравьев) неоднократно указывали, что муравьиная колония действует как единый суперорганизм, и социальная среда способна вскрывать их скрытый потенциал развития, который в обычных условиях остается подавленным.

Подобная гибкость развития, по мнению авторов, помогла муравьям создать сложные кастовые системы и стать одной из самых разнообразных и экологически успешных групп животных на планете. Эволюция, как заключает Раджакумар, не всегда сводится к добавлению "больше или меньше одного и того же" - иногда новые возможности рождаются, когда привычные связи между признаками разрываются.