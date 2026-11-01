https://news.day.az/unusual/1870642.html Муравьи нарушили базовый закон биологии ради выживания колонии, утеверждают ученые Эволюция умеет переписывать собственные правила - и муравьи из рода Pheidole тому наглядный пример. Команда из лаборатории Оттавского университета установила, что у этих насекомых размер антенн не зависит от размеров тела при переходе между кастами.

Муравьи нарушили базовый закон биологии ради выживания колонии, утеверждают ученые

Это интересно, 1 ноября 2026 09:33 (UTC +04:00) 186
Муравьи нарушили базовый закон биологии ради выживания колонии, утеверждают ученые

Эволюция умеет переписывать собственные правила - и муравьи из рода Pheidole тому наглядный пример. Команда из лаборатории Оттавского университета установила, что у этих насекомых размер антенн не зависит от размеров тела при переходе между кастами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В биологии действует простая закономерность: крупное животное обычно имеет и крупные органы. Внутри одной касты муравьев Pheidole это правило соблюдается - у более крупных рабочих антенны длиннее. Но при сравнении мелких рабочих и крупных солдат пропорция ломается: их антенны по размеру полностью перекрываются, хотя голова и туловище у солдат заметно крупнее.

Раджендран Раджакумар и его аспирантка Эрика Вонг измерили признаки у 565 видов Pheidole, сопоставив лабораторные данные с музейными коллекциями и полевыми наблюдениями. Эта "отвязка" антенн от габаритов тела распространена по всему роду и, по-видимому, возникла у общего предка Pheidole и родственных им черепашьих муравьев Cephalotes.

"Социальные сигналы и гормоны не просто решают, станет ли муравей рабочим или солдатом, - поясняет Раджендран Раджакумар. - Они способны переписать то, как разные признаки растут и масштабируются - внутри каст, между ними и, шире, между видами".

Эксперименты на виде Pheidole dentata помогли прояснить механизм. Управляя социальным окружением колонии, ювенильным гормоном и сигналом специального органа, регулирующего пропорции, исследователи получили "нанорабочих" и "наносолдат" с телом рабочего, но головой солдата. Мирмекологи (исследователи, изучающие муравьев) неоднократно указывали, что муравьиная колония действует как единый суперорганизм, и социальная среда способна вскрывать их скрытый потенциал развития, который в обычных условиях остается подавленным.

Подобная гибкость развития, по мнению авторов, помогла муравьям создать сложные кастовые системы и стать одной из самых разнообразных и экологически успешных групп животных на планете. Эволюция, как заключает Раджакумар, не всегда сводится к добавлению "больше или меньше одного и того же" - иногда новые возможности рождаются, когда привычные связи между признаками разрываются.

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#МУРАВЬИ
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Хидаят Гейдаров завоевал "бронзу" Большого шлема в Абу-Даби 30 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 837
СМИ узнали о переброске сил США на Ближний Восток 30 октября 18:52 (UTC+04), В мире 1 996
В Баку состоялась церемония закрытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ФОТО 30 октября 18:45 (UTC+04), Спорт 7 373
В Баку состоится праздничное шоу «Новогодний карнавал с Дедом Морозом» - ВИДЕО 30 октября 18:36 (UTC+04), Культура 1 603
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в традиционном благотворительном Осеннем фестивале – «Праздник урожая» в Школе АДА - ФОТО 30 октября 18:24 (UTC+04), Официальная хроника 9 162
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Армянская оппозиция вновь пытается сорвать путь к миру 30 октября 18:15 (UTC+04), Политика 7 993
Evdə hazırlanan məhsulları satmağın CƏRİMƏSİ VARMI? - Hüquqi İZAH 30 октября 18:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 971
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Поезда Баку-Тбилиси-Баку будут ходить чаще - ВИДЕО 30 октября 17:49 (UTC+04), Общество 1 881
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Объявлена дата избрания нового омбудсмена в Азербайджане 30 октября 17:36 (UTC+04), Политика 1 963
Пассажиропоток в бакинском метро сократился на треть 30 октября 17:34 (UTC+04), Общество 2 235
Вулкан на Филиппинах выбросил огромное облако пепла - ВИДЕО 30 октября 17:30 (UTC+04), В мире 1 971
Избраны председатель и зампредседателя Ревизионной комиссии ПЕА 30 октября 17:27 (UTC+04), Политика 1 981
Кто такой современный художник? - разговор в Баку - ФОТО 30 октября 17:17 (UTC+04), Культура 811
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Азербайджан и Либерия обсудили сотрудничество в сфере медиа - ФОТО 30 октября 16:48 (UTC+04), Общество 850
Билеты на матч "Сабах" - "Трабзонспор" в ЛЧ ФИБА поступили в продажу 30 октября 16:43 (UTC+04), Спорт 753
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