США пригрозили наложить вето на резолюцию о защите палестинцев
1 июня 2018 13:20 218
США наложат вето на предложенный Кувейтом проект резолюции СБ ООН по защите палестинцев, если он будет поставлен на голосование, говорится в заявлении постпреда США Никки Хейли.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мы без сомнения наложим вето на кувейтский проект резолюции. Это крайне однобокий подход, морально обанкротившийся и лишь подрывающий усилия по установлению мира", - говорится в заявлении Хейли.
Проект резолюции планировалось поставить на голосование в четверг.
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