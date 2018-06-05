В Гватемале выросло число погибших при извержении вулкана

Восьмилетний ребенок стал 70-й жертвой извержения вулкана Фуэго в Гватемале, сообщает портал Prensa Libre, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным портала, ребенок скончался во вторник от сильных ожогов в госпитале, его состояние оценивалось как критическое.

Ранее сообщалось о 69 погибших, тела которых были обнаружены спасателями и пожарными.

В настоящий момент спасатели возобновляют прерванную накануне операцию по поиску погибших и, возможно, выживших в районах, прилегающих к Фуэго. Его извержение произошло в воскресенье. Сейчас вулкан продолжает выбрасывать из своего жерла газы и пепел на высоту до 4,7 километра, сообщает национальный институт сейсмологии Гватемалы.

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