Власти Гватемалы сообщили о почти 200 пропавших без вести после извержения вулкана

6 июня 2018 09:21

Число пропавших без вести в результате извержения вулкана Фуэго составило почти 200 человек, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявил глава национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий Серхио Кабаньяс.

"У нас есть 192 человека, пропавших без вести. Есть их имена, возраст и из каких поселков они были", - сказал он.

Ранее сообщалось, что власти Гватемалы объявили срочную эвакуацию из районов, прилегающих к вулкану Фуэго.

Число погибших в результате извержения вулкана увеличилось до 69 человек.

В нескольких городах объявлен "красный" уровень тревоги. Также СМИ сообщили, что число пострадавших при извержении составляет около 296 человек.

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