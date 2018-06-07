Кобры сцепились в ожесточенной схватке - ВИДЕО

Очередная захватывающая схватка змей попала на видео. Путешественник снял в Лимпопо, как сцепились две ошейниковых кобры, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Ядовитые змеи сначала сплелись в клубок, а затем начали кататься по земле. Одна из них схватила вторую за "шею", но ни одна из противниц не собиралась сдаваться.

Путешественник рассказал, что разнял кобр и отправил каждую своей дорогой, пишет Mail Online.

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