Поисковые работы около вулкана в Гватемале остановлены из-за опасности

Поисково-спасательные работы в районах, прилегающих к вулкану Фуэго в Гватемале, остановлены из-за опасности для людей, сообщила в четверг национальная служба по снижению последствий стихийных бедствий, передает Day.Az сообщает со ссылкой на РИА Новости.

"На месте могут произойти взрывы, а при начале дождя - сходы грязевых вулканических потоков", - приводит портал Prensa Libre заявление службы.

Также спасатели отмечают присутствие горячего вулканического материала, который может представлять опасность для людей.

По последним данным, жертвами извержения Фуэго в воскресенье, 3 июня, уже стали 100 человек, еще 192 человека считаются пропавшими без вести.

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