Кобра, притаившаяся на бельевой верёвке, неожиданно напала на мужчину - ВИДЕО

Камера наблюдения, установленная на балконе жилого дома, запечатлела шокирующий момент нападения ядовитой змеи на домовладельца, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Судя по описанию видеоролика, опубликованного на арабском канале в Youtube 9 июня, молодой человек, не подозревающий о змее, спрятавшейся среди белья, получил смертельный укус от кобры, которая сразу же уползла с места инцидента.

Мужчину удалось спасти в одной из местных клиник, куда его в срочном порядке доставили медики.

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