В Германии предложили создать аналог SWIFT

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюзу необходимо создать независимый аналог американской системы передачи информации о платежах SWIFT, чтобы защитить свои компании от санкций США против Ирана, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В этой ситуации имеет стратегическое значение, чтобы мы ясно сказали Вашингтону: мы хотим сотрудничать. Но мы не позволим действовать через наши головы нам во вред. Поэтому было бы правильно защитить европейские компании от санкций с правовой точки зрения", - заявил Маас в статье для издания Handelsblatt.

Министр считает, что с помощью создания независимых от США платежных каналов - Европейского валютного фонда и аналога системы SWIFT - удастся усилить европейскую автономность.

По его словам, действующий договор лучше взрывоопасного кризиса, который грозит Ближнему Востоку.

Маас заявил, что Европа попытается сгладить последствия от мышления, которое мерит успех количеством сэкономленных денег.

"Действующий договор лучше взрывоопасного кризиса, который грозит Ближнему Востоку", - добавил Маас.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook