Компания Netflix приобрела права на сериал "Хождение по мукам"

Права на показ сериала "Хождение по мукам" по одноименному роману Алексея Толстого купила компания Netflix. Об этом сообщила пресс-служба канала НТВ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Появление сериала "Хождение по мукам" в библиотеке Netflix даёт нам возможность представить проект аудитории всего мира". Конечно, репутационно не только для НТВ, но и для всего российского телевизионного рынка в целом важен тот факт, что Netflix впервые приобрёл именно экранизацию исторического сериала со всей русской ментальностью" - приводит слова продюсера сериала Тимура Вайнштейна пресс-служба.

Вайнштейн отметил, что "не менее важно также и то, что зарубежные игроки уровня Netflix готовы вступать с НТВ в серьёзные коммерческие отношения, открывающие широкие возможности для развития направления международной дистрибуции".

Экранизация романа Алексея Толстого "Хождение по мукам" была приурочена к 100-летию Октябрьской революции, и её премьера состоялась год назад в Каннах в рамках MIPCOM. "Проект был так же приобретён греческим телеканалом ERT3. Также на данный момент ведутся переговоры о приобретении прав на показ сериала в более чем в десяти странах", - сообщила пресс-служба.

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