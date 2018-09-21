Смелая собака атаковала кобру, убившую 2 ее щенков - чтобы защитить остальных - ВИДЕО
Жители окраины города Бхадрак (штат Орисса, Индия) 17 сентября обнаружили кобру, забравшуюся под лестницу частного владения, где находились собака с семью щенками, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Услышав свирепое шипение и лай, местные жители стали свидетелями боя, в ходе которого змея укусила двоих щенков. Чуть позже на место инцидента прибыл работник природоохранной организации. В течении получаса он изловил ядовитую змею, убившую двух щенков и отвёз её подальше от населённого пункта.
После публикации видеоролика в интернете активисты по защите прав животных обвинили змеелова по имени Мирза, что он ради зрелища усугубил ситуацию, вызвав борьбу между коброй и собакой. Но работник службы спасения отрицал это утверждение и сказал, что он не мог немедленно изловить змею, поскольку пространство под лестницей было узким.
"Я спустился на колени, чтобы поймать кобру и беспокоился, что змея или собака нападут на меня. Это была борьба и мне понадобилось 30 минут, чтобы удалить змею", - заявил Мирза в своё оправдани
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