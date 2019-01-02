Netflix удалил эпизод сериала из-за Хашукджи

Стриминговый сервис Netflix снял с вещания серию канала Patriot Act с Хасаном Минхаджем. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Deadline.

По данным портала, причиной удаления послужил эпизод шоу, где Саудовскую Аравию критикуют за убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.

"Мы решительно поддерживаем свободу творчества во всем мире и удалили этот эпизод в Саудовской Аравии только после того, как мы получили действующий юридический запрос", - говорится в заявлении Netflix.

Также отмечается, что компания поступила в рамках действующего законодательства.

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