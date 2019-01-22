Геофизик открыл невероятный ресторан в пещере, которой 60 млн лет - ВИДЕО

Проживающий в Иордании специалист по геофизике и ресторатор Джордж Халадин открыл необычный ресторан в старинной пещере, которую сам обнаружил. Хотя изначально мужчина пытался найти пещеру, в которой он смог бы оборудовать жилье для своей семьи, открытое им место оказалось настолько прекрасным, что он решил - о нем должен узнать весь мир. Целое десятилетие потребовалось ему, чтобы обустроить в каменном убежище ресторан. И пусть здесь нет современного ремонта, зато отделку произвела сама природа, а стенам не менее 60 миллионов лет! Гости делятся впечатлениями и заявляют, что, попав в столь древнее "сооружение", они напрочь забывают о заказанных блюдах - настолько их поглощает история места, которое, по сути, пережило многие цивилизации, передает Day.Az со ссылкой на travelask.ru.

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