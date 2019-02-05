Курьер утопил 100 посылок в канале, забыв поставить на ручник свой мотороллер - ВИДЕО

Рассеянный курьер, забыв поставить своё трёхколёсное транспортное средство на ручной тормоз, утопил всю корреспонденцию в канале города Чжуншань (провинция Гуандун, КНР), передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Инцидент, произошедший 27 января, попал на видеокамеру. Виновнику происшествия по фамилии Хуан ничего не оставалось, как проводить свой уплывающий мотороллер взглядом.

"После того как я припарковался, я взял пакет и пошел внутрь, чтобы доставить его. Я забыл про ручной тормоз и услышал всплеск, как только вошел в дом", - рассказал Хуан местным СМИ.

Согласно сообщениям СМИ, курьеру потребовались несколько часов, чтобы нанять кран и вытащить из канала все посылки.

В результате своей невнимательности, Хуану предстоит оплатить ремонт мотороллера на сумму 700 юаней, плюс ко всему компенсировать клиентам стоимость повреждённых товаров на сумму 3000 юаней.

Курьер, который зарабатывает в среднем всего 1 юань за успешную доставку, сказал, что ему повезло и ни одна из посылок не содержала электронику или другие ценности. "Мне некого винить, кроме себя", - признался Хуан.

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