Жители Баргарха (Индия), пожелавшие воспользоваться банкоматом, вынуждены были в страхе отступить, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Причина невозможности получить наличные была необычна - на банкомате расположилась кобра, которая, раздув капюшон, с неудовольствием взирала на людей. Естественно, все сочли за лучшее поискать более безопасный банкомат.

Владелец ближайшего магазинчика, заметивший змею, сообщил об этом специалистам. Те изловили кобру, увезли её подальше и выпустили на волю.

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