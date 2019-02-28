Кобра захватила банкомат и не позволила людям снять наличные деньги - ВИДЕО
28 февраля 2019 14:07 197
Жители Баргарха (Индия), пожелавшие воспользоваться банкоматом, вынуждены были в страхе отступить, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Причина невозможности получить наличные была необычна - на банкомате расположилась кобра, которая, раздув капюшон, с неудовольствием взирала на людей. Естественно, все сочли за лучшее поискать более безопасный банкомат.
Владелец ближайшего магазинчика, заметивший змею, сообщил об этом специалистам. Те изловили кобру, увезли её подальше и выпустили на волю.
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