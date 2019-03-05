Кэролин Уридгвей, путешествуя вместе со своей внучкой по природоохранному заповеднику Крюгера (ЮАР), во время завтрака на площадке для пикников в Музандзени, стала свидетелем душераздирающей картины, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Бегемот доставил антилопу-куду к берегу на глазах у шокированных туристов. Парнокопытному обитателю заповедника не повезло и он утонул во время "спасательной миссии" гиппопотама.

На суше стая собак напала на мёртвую тушу, но бегемот до последнего отбивал куду и пытался поставить его на ноги.

В итоге собаки утащили в кусты свою добычу, а бегемот не стал противостоять собачьей своре и скрылся из вида. Затем налетевшие стервятники поторопили хищников с приёмом пищи и вынудили их оставить тушу.

Со слов Кэролин Уридгвей, её внучка до последнего считала бегемота-героем, который пытался спасти антилопу.

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При копировании - ОБЯЗАТЕЛЬНА ссылка на источник: Со слов Кэролин Уридгвей, её внучка до последнего считала бегемота-героем, который пытался спасти антилопу.При копировании - ОБЯЗАТЕЛЬНА ссылка на источник: https://rai77.com/begemot-utopil-antilopu-spasaja-eyo-ot-dikih-sobak-05-03-2019.html



При копировании - ОБЯЗАТЕЛЬНА ссылка на источник: Со слов Кэролин Уридгвей, её внучка до последнего считала бегемота-героем, который пытался спасти антилопу.При копировании - ОБЯЗАТЕЛЬНА ссылка на источник: https://rai77.com/begemot-utopil-antilopu-spasaja-eyo-ot-dikih-sobak-05-03-2019.html

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