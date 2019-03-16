Совет Безопасности (СБ) ООН в пятницу осудил нападение на посетителей мечетей в городе Крайстчерч, унесшее жизни 49 человек.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Члены Совета Безопасности вновь подтвердили, что терроризм во всех своих формах и проявлениях составляет одну из наиболее серьезных угроз международному миру и безопасности", - говорится в заявлении СБ. Отмечается, что члены Совета назвали атаку чудовищной и трусливой, а также указали, что любые акты терроризма являются преступными и не имеющими оправдания.

В пятницу вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд в Крайстчерче (административный центр региона Кентербери), где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате теракта погибли, по последним данным, 49 человек, десятки раненых доставлены в больницы. По обвинению в атаке арестованы три человека.