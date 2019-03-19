В индийском штате Телингана дикая кобра атаковала велосипедиста и пассажира. На ролик с места происшествия обратило внимание издание The Mirror.

Инцидент произошел 9 февраля в 15:50 по местному времени. На кадрах, снятых камерой наружного наблюдения, два индийца сворачивают на велосипеде на прилегающую дорогу, где на них нападает агрессивная змея. Рептилия тут же путается в спицах переднего колеса, в то время как мужчины бросают транспорт на обочину и разбегаются в разные стороны.

Никто из людей не пострадал. Точно неизвестно, змея какого вида напала на них, однако предполагается, что это была индийская кобра, уточняют местные СМИ. Ее яд очень опасен - один грамм высушенного яда кобры может убить 140 собак среднего размера, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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