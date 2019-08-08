Каждый год накануне праздника Гурбан в Иране дорожает баранина.

Об этом сказал председатель иранской Ассоциации производителей баранины Али Асгар Малеки, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в настоящее время баранина сдается в магазины по цене 930-940 тысяч риалов за килограмм (по официальному курсу - 22,1 - 22,3 доллара, по курсу на черном рынке - 7,88 - 7,96 доллара) и реализуется потребителю за 1,03 - 1,05 миллиона риалов (по официальному курсу - 24,5 - 25 доллара, по курсу на черном рынке - 8,72 - 8,89 доллара).

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