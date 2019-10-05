https://news.day.az/world/1162945.html В Мехико бастующие полицейские перекрыли дороги, ведущие к аэропорту
В Мехико бастующие полицейские перекрыли дороги, ведущие к аэропорту
В Мексике перекрыты магистрали, ведущие к международному столичному аэропорту. Их заблокировали сотрудники Федеральной полиции страны, примерно 200 человек. Они требуют, чтобы власти выплатили им компенсацию за службу, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Рядом с протестующими столичное управление гражданской безопасности выставило усиленное оцепление. Столкновений пока не было, передает телеканал "Россия 24".
На работу аэропорта демонстрация не повлияла, а вот на дорогах к нему движение сильно затруднено.
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