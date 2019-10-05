Число жертв за четыре дня протестов в Ираке возросло до 72. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о 65 погибших. По данным агентства, более 200 человек получили ранения за время протестов в Багдаде.

Также отмечается, что власти объявили об отмене комендантского часа, введенного в ночь на четверг в Багдаде, а также городах Эн-Насирия, Эль-Хилла и Эль-Амара. Движение транспорта на улицах Багдада восстановлено. Как заявило командование совместными операциями ВС республики, обстановка в сфере безопасности в Ираке находится под полным контролем.

1 октября в Ираке начались антиправительственные выступления в знак протеста против нищеты, безработицы и коррупции. Вышедшие на улицы Багдада и других городов люди требовали отставки правительства, а в ряде мест, включая столицу, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками. Отмечается, что радикальный шиитский имам Муктада ас-Садр призвал к отставке парламента и проведению досрочных выборов под контролем международных наблюдателей.

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