В США оштрафовали Boeing на 5 млн долларов

Авиарегулятор США намерен оштрафовать компанию "Боинг" почти на 5 с половиной миллионов долларов - за некачественные детали. Этот штраф - дополнение к предыдущему от 6 декабря - снова за некачественные составляющие для самолетов серии 737, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Эксплуатация лайнеров 737 MAX была приостановлена после двух катастроф в 2018 и 2019 годах. Основной конкурент "Боинг" - компания "Эйрбас" - в минувшем году показала более высокие показатели по поставке самолетов. Это 863 самолета, в то время как "Боинг" - всего 345.

А экс-главу компании "Боинг" Денниса Меленберга решили наказать - ему не выплатят компенсацию за разрыв контракта, а также премии за 2019 год. Зато по контракту ему переходят 62 миллиона долларов - это пакеты акций и пенсионные начисления за 35 лет работы.