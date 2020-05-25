https://news.day.az/world/1238395.html В Японии полностью отменили объявленный из-за коронавируса режим ЧС
В Японии полностью отменили объявленный из-за коронавируса режим ЧС
Власти Японии приняли решение отменить действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране, объявленного из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом в понедельник сообщил журналистам на пресс-конференции в Токио японский премьер-министр Синдзо Абэ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Режим продолжал действовать в пяти префектурах Японии: Токио, Канагава, Сайтама, Тиба и Хоккайдо. До этого он был в несколько этапов снят в 42 из 47 префектур.
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