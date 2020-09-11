https://news.day.az/world/1269726.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,6, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 23:37 по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился в районе Пютюрге.
Очаг землетрясения залегал на глубине 11,82 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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