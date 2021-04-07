Десятки поселков в Индонезии погребены под оползнем

Жертвами наводнений, паводков и оползней в Индонезии и Восточном Тиморе стали уже свыше 150 человек, десятки людей числятся пропавшими без вести. Полицейские, военные и местные жители разбирают завалы. Усилия спасателей осложнятся плохими погодными условиями, к тому же несколько мостов обрушились, дороги заблокированы упавшими деревьями.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, на индонезийском острове Ломблен на пути разрушающего оползня оказались десятки поселков.

"В этом районе больше никто не будет жить. Мы не позволим людям здесь селиться, нравится им это или нет, но придется переезжать", - говорит глава местной администрации.

Правительство Индонезии обратилось за помощью к предпринимателя, так как властям не хватает ресурсов для оказания содействия пострадавшим от стихии районам.

Метеорологи предупреждают, что последствия тропического циклона "Сероя" будут ощущаться до пятницы.