https://news.day.az/world/1333836.html 49 неуточненных мутаций коронавируса выявили в России
49 неуточненных мутаций коронавируса выявили в России
При въезде граждан в Россию выявлено 49 случаев неуточненных мутаций коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
"Выявлено 193 мутировавших варианта... 49 случаев неуточненных мутаций, которые требуют дополнительного изучения", - сказала Попова журналистам.
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