ВС Турции не будут участвовать в военной миссии в Афганистане

"В случае сохранения присутствия в Афганистане, Вооруженные силы Турции не будут участвовать в военной миссии, как это было и ранее, и прибегнут к силе лишь в целях самообороны".

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства Национальной обороны Турции.

Отмечено, что безопасность международного аэропорта имени Хамида Карзая, обеспечиваемая ВС Турции в течение шести лет, является предметом обсуждения: "Если будут выполнены необходимые условия для использования аэропорта в Кабуле, мы будем продолжать выполнять свой долг, который вносит большой вклад в наши отношения с афганским народом и Афганистаном".