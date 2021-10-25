В России выявили 37 930 заболевших COVID-19 за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 37 930, это новый максимум с начала пандемии. Общее количество инфицированных увеличилось до 8 279 573, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,46%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 20 690. Всего уже выздоровели 7 186 611 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 86,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 1 069 против 1 072 днем ранее, до 231 669.

Таким образом, в стране уже седьмой день подряд регистрируют свыше 1 000 смертей от новой болезни в сутки.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.