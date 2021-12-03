Минздрав Чехии распорядится об обязательной вакцинации пенсионеров от коронавируса

Министерство здравоохранения Чехии в ближайшее время выпустит распоряжение об обязательной вакцинации от коронавируса для пенсионеров и представителей определенных профессий. Об этом сообщило в пятницу Чешское телевидение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Распоряжение Минздрава должно быть опубликовано на следующей неделе в своде законодательных актов республики. Оно будет касаться жителей страны старше 60 лет, а также медиков, сотрудников служб социальной опеки, пожарных и полицейских. Обязательная вакцинация им будет предписана с 1 марта будущего года.

Минздрав выпускает распоряжение по поручению правительства в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в Чехии. Республика, население которой составляют около 10,7 млн жителей, в пересчете на количество населения вышла на одно из первых мест по числу новых случаев заражения коронавирусом в Евросоюзе.

Между тем, согласно ТВ, это распоряжение может быть вскоре отменено новым правительством, которое, по результатам состоявшихся в республике 8 и 9 октября парламентских выборов, до середины декабря намерен назначить президент Чехии Милош Земан. Представители будущих властей уже раскритиковали данный документ. Борьбу с ковидом они намерены вести ужесточением административных санкций к нарушителям действующих в стране мер эпидемиологической безопасности, включая обязанность ношения медицинских масок в общественных местах.