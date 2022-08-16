https://news.day.az/world/1487696.html Стрельба в Торонто - есть пострадавший
Стрельба в Торонто - есть пострадавший
Один человек получил ранения в результате стрельбы в Торонто, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел в районе Скарборо. Прибывшие на вызов о стрельбе полицейские обнаружили на месте мужчину с многочисленными огнестрельными ранениями, который сидел в припаркованном автомобиле. Он доставлен в больницу.
Полиция пока никого не задержала. Другой информации не приводится.
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