Стрельба в Торонто

Один человек получил ранения в результате стрельбы в Торонто, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в районе Скарборо. Прибывшие на вызов о стрельбе полицейские обнаружили на месте мужчину с многочисленными огнестрельными ранениями, который сидел в припаркованном автомобиле. Он доставлен в больницу.

Полиция пока никого не задержала. Другой информации не приводится.