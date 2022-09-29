Финские предприятия могут приостановить работу

Финские компании могут прибегнуть к мерам жесткой экономии вплоть до остановки производства из-за резко возросших цен на электроэнергию, сообщает телеканал Yle, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что стоимость электроэнергии зимой может подскочить до 50 центов за киловатт-час, в результате средние счета за нее, включая налоги, возрастут примерно до €70 тыс.

Генеральный директор организации предпринимателей Центральной Финляндии Санна-Мари Юракоски заявила, что предприятия пытаются найти способ сэкономить в условиях энергетического кризиса. По ее словам, они в том числе рассматривают варианты, которые касаются выбора "наиболее подходящего для их работы времени суток, чтобы минимизировать убытки".

Также обсуждения ведутся касательно более эффективного использования производственных помещений, перехода на автономное отопление и даже приостановки производства на определенные периоды.

"Зима будет просто ужасная: у нас нет финансовых резервов, чтобы оплатить счета за электричество", - заявила генеральный директор войлочной фабрики в городе Йямся Эмилия Койккалайнен.

По ее словам, в самые холодные зимние месяцы фабрики будут простаивать до нескольких недель, если цена на электричество еще поднимется, производство будет заморожено на больший срок.